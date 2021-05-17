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    • Dünya
    • 18.05.2021 01:14
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    • 18.05.2021 01:14
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    'dan işgalci terör devleti 'e 6 roket

    İşgaci terör devleti , 'dan ülkenin kuzeyine doğru 6 roket atıldığını buna karşılık olarak roketlerin ateşlendiği bölgenin topçu atışıyla vurulduğunu bildirdi.

    Lübnan'dan İsrail tarafına 6 roket atıldı

    İşgalci ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki sınırında yer alan bölgesinde roket sirenlerinin çaldığı belirtildi.

    Sirenlerin Lübnan'dan atılan ancak İsrail tarafına ulaşmayan başarısız roket atışı girişimi nedeniyle çaldığı ifade edildi.

    Buna karşılık İsrail ordusunun topçu atışıyla roketlerin ateşlendiği bölgeyi vurduğu kaydedildi.

    3 ROKET DAHA ATILMIŞTI
    Lübnan'dan 13 Mayıs'ta İsrail'in kuzeyine 3 roket atılmış, herhangi can kaybı ve hasar rapor edilmemişti.

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