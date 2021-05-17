Filistin'e ait Savt Al-Aqsa radyosu üzerinden yapılan yayında İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun en önemli sinyal istihbarat toplama kurulumu olan Urim Üssü'nü vurduklarını, ayrıca Netivot kentine yönelik füze saldırılarını yeniden başlattıklarını bildirdi.
Haberde, "Urim (Askeri) Üssü'nü vurduk, ayrıca (İsrail'in güneyindeki) Netivot kentine yönelik füze saldırılarını yeniden başlattık" denildi. İzzeddin el-Kassam Tugayları aynı zamanda İsrail'in güneyinde yer alan Kiryat Malakhi şehrini vurduklarını da açıkladı.
İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları ise İsrail'in güneyinde Gazze Şeridi'yle sınır bölgesinde yer alan Nahal Oz yerleşiminin yakınındaki askeri tesise yönelik yeni saldırılarda bulunduğunu açıkladı.