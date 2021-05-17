Filistin'e ait Savt Al-Aqsa radyosu üzerinden yapılan yayında İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun en önemli sinyal istihbarat toplama kurulumu olan Urim Üssü'nü vurduklarını, ayrıca Netivot kentine yönelik füze saldırılarını yeniden başlattıklarını bildirdi.