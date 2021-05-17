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    • Dünya
    • 17.05.2021 15:31
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    • 17.05.2021 15:31
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    'de 'in katliamlarını protesto etmek için 'genel grev' çağrısı

    'in işgal altındaki topraklarda tansiyonu yükselten ihlalleri nedeniyle lilerin yaşadığı her yerde yarın genel greve gidilmesi çağrısında bulunuldu.

    AA
    Filistin'den İsrail'e karşı genel grev çağrısı

    hareketinden yapılan yazılı açıklamada, farklı bölgelerde bulunan tüm lilerin bir ve beraber olduğu mesajını vermek istedikleri ifade edildi.

    Bu kapsamda yarın genel greve gidilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, 18 Mayıs'ı "öfke günü" olarak isimlendirdikleri aktarıldı.

    'deki Arap Vatandaşları İzleme Yüksek Komitesi de dün İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için 18 Mayıs Salı günü genel greve gidilmesi çağrısı yapmıştı.

    NE OLMUŞTU?
    İsrail'in işgal altındaki 'te bulunan sakinlerini evlerinden göçe zorlaması ve 'da ibadet edenlere saldırması bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

    Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları da İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

    İsrail polisinin çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmış, İsrail ordusu da 'ne "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatmıştı.

    İsrail ordusu dünyadan gelen tepkilere rağmen bir haftadır Gazze'ye aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan yoğun saldırılarını sürdürüyor.

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