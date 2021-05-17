Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 414 milyondan fazla doz aşı uygulandı.
Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 366 milyon 910 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 268 milyon 438 bin ile ABD, 180 milyon 457 bin ile Hindistan, 54 milyon 800 bin ile İngiltere, 52 milyon 93 bin ile Brezilya, 39 milyon 414 bin ile Almanya, 27 milyon 460 bin ile Fransa, 26 milyon 490 bin ile İtalya, 25 milyon 707 bin ile Türkiye ve 23 milyon 290 bin ile Rusya izledi.
Dünya genelinde yaygın aşılama uygulamaları korkonavirüs salgının bitirilmesi için çok büyük önem taşırken olayın bir de ülkeler arası seyahat boyutu bulunuyor.
"DİJİTAL YEŞİL KART" HENÜZ BAŞLAMADI
İngiltere'de tüm ziyaretçilere yönelik aşı sertifikası uygulaması getirilmesi gündeme gelirken, basına yansıyan haberlerde bu uygulamanın ülke içindeki bar, restoran ve stadyum gibi toplu alanlara girişlerde de kullanılabileceği iddiaları yer almıştı.
AB yetkilileri ise kişilerin salgına dair bilgilerini ve seyahat geçmişini içeren "Dijital Yeşil Kart" uygulamasına geçilebileceğini açıklamıştı.
Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında seyahatlerde kullanılmak üzere hazırlanacak aşı sertifikalarının uyumlu olması hakkında görüşmeler yapıldığı bildirildi.