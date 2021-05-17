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    • Dünya
    • 18.05.2021 01:37
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    • 18.05.2021 02:01
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    'da kundaklandığı iddia edilen nde hasar oluştu

    'nın kentinde savcılık, bir Türke ait süpermarkette çıkan yangınla ilgili şüphesiyle soruşturma başlattı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    AA
    Almanya'da kundaklandığı iddia edilen Türk marketinde...

    'nde bir Türke ait süpermarkette pazartesi yerel saatle 02.00 sularında çıkan yangın sonucu büyük hasar oluştuğu ancak olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

    Polis ve savcılık yangınla ilgili yaptığı açıklamada, bir görgü tanıdığının olay mahallinden siyah kıyafetli birinin kaçtığı yönünde ifade verdiği, yapılan incelemede, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüsünün görgü tanığının ifadesini doğruladığı belirtildi.

    Olay mahallinde bulunan ateşleyici maddelerin şüphesini arttırdığı ifade edildi.

    Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı, muhtemel görgü tanıklarından olayın aydınlatılması için yardım istendi.

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    Haberler Dünya Almanya'da kundaklandığı iddia edilen Türk marketinde hasar oluştu