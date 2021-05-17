Alman DW’den işgalci İsrail hakkında eleştirel haberlere kısıtlama: Asla sorgulamıyoruz

Alman DW'nin yayın kurulu, bölgedeki son yaşananların ardından personele gönderilen yeni bilgilendirme notunda, muhabirlerinin ve editörlerinin İsrail'in apartheid rejimi (ırkçı politika) olarak nitelendirilmesini ve Filistinlilere yönelik zulüm suçlarını haber yapmasını yasakladı.
BELGE SOSYAL MEDYAYA SIZDI
Sosyal medyada sızdırılan ve paylaşılan iki sayfalık belgede, soykırım mirasının ve Almanya'nın İsrail'e karşı özel sorumluluğunun ülke anayasasının ve dış politikasının mihenk taşları olmaya devam ettiğinin altı çizildi.
DW içerisindeki kaynaklara teyit ettirilen notta, "DW olarak, İsrail'in bir devlet olarak var olma hakkını asla sorgulamıyoruz veya haberimizde yer alan kişilerin bunu yapmasına izin vermiyoruz." ifadesi kullanıldı.