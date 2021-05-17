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    • 17.05.2021 19:30
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    'li üst düzey diplomatlardan terör örgütü YPG/PKK'ya ziyaret!

    'nin terör örgütü PKK'ya açık desteği sürüyor. ABD Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood ve beraberindeki heyet, SDG ismini kullanan YPG/PKK elebaşları ve örgütün paravan sivil yapılanması üyeleri ve 'daki kabile liderleri ile görüştü.

    AA
    ABD'den terör örgütü YPG/PKK'ya ziyaret!

    'nin terör örgütü PKK'ya açık desteği sürüyor.

    ABD Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood ve beraberindeki heyet, 'de YPG/PKK terör örgütünün işgali altındaki kuzeydoğu bölgesini ziyaret etti.

    Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Hood'a Dışişleri Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Vekili , Suriye Temsilci Yardımcısı , Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Irak ve Suriye Direktörü 'in eşlik ettiği bildirildi.

    Heyetin, SDG ismini kullanan YPG/PKK elebaşları ve örgütün paravan sivil yapılanması üyeleri ve 'daki kabile liderleri ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "Müsteşar Vekili, ABD'nin DEAŞ ile mücadele koalisyonundaki koordinasyon ve iş birliği, kuzeydoğu Suriye'deki istikrarın devamı ve DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak için kurtarılan bölgelerde istikrar yardımlarının teslimi konusunda kararlı olduğunu yineledi." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, Hood'un, Suriye'de siyasi bir çözüm çalışmalarına da bağlı olduğunu ifade ettiği, ABD'nin Suriye'ye insani yardıma devam edeceğini söylediği belirtildi.

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