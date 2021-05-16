Shapira, kendisi gibi ordudan istifa eden arkadaşlarıyla birlikte İsrail halkına, hükümetine, başbakanına ve dünyanın geri kalanına, "Bu işgal devam eden bir savaş suçu üzerine savaş suçudur. Biz bu savaş suçunun bir parçası olmaya devam etmek istemiyoruz." mesajını vermek istediklerini kaydetti.

İsrail medyasını ve eğitim sistemini de eleştiren Shapira, insanların beyinlerinin yıkandığını ve gerçeği görmelerinin engellendiğini söyledi.