İsrail, kadın-yaşlı-çocuk demeden masu Filistinlileri öldürmeye devam ediyor. Katil İsrail bir yandan katliamlarına devam ederken bir yandan da kendisine Avrupa'dan destek buluyor.
Avusturya'da Başbakanlık Konutu'na İsrial bayrağı çekilmesinin ardından bir skandal destek de Çekya'dan geldi.
PRAG KALESİ'NE ÇEKYA BAYRAĞI
Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Prag Kalesi'nden Avrupa Birliği bayrağının indirilip yerine İsrail bayrağının çekilmesi talimatını verdi.
Bayrak değişimi esnasında askeri tören düzenlenirken, bando ekibi de marşlarla törene eşlik etti.