Protestoya, Cenevre'de yaşayan Müslümanların yanı sıra pek çok ülke vatandaşı ve İsviçreliler de katılım sağladı.

Gösteriye katılan İskoçyalı Kelly Mackay, yaptığı açıklamada, İsrail'i "apartheid" devlet olarak tanımlayarak, "Filistin davasına destek vermek için bugün buradayım." dedi.

Mackay, İsrail'in Filistin halkına karşı "soykırım" ve "etnik temizlik" yaptığını vurgulayarak, İsrail'in Gazze'de masum çocuk ve insanları öldürdüğünü söyledi.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Mackay, Filistin halkına destek için acilen harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.