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    • Dünya
    • 15.05.2021 16:10
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    • 15.05.2021 16:17
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    Dünyaca ünlü eski Fransız futbolcu 'dan için yapılan kampanyaya destek

    İşgalci İsrail'in katliamlarına tepkiler çığ gibi büyüyor. Dünyaca ünlü eski Fransız futbolcu , İsrail'in saldırılarına maruz kalan lilere yönelik başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

    AA
    Cantona'dan Filistin'e destek

    Cantona, bir sivil toplum kuruluşu tarafından kampanya için satışa çıkarılan " için umut" () yazılı tişörtle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

    Fransız futbol adamı, eşi Rachida Brakni'nin de yer aldığı kareye, "Hoping Foundation, Filistin Tıbbi Yardım Derneğinin Gazze'deki acil müdahalesi için yardım topluyor." notunu düştü.

    İsrail'in Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybederken, 950 kişi ise yaralandı.

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