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    • Dünya
    • 14.05.2021 21:07
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    • 14.05.2021 21:21
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    Yahudi işgaciler 'te sivil Filistinlilere ateş açtı

    Yahudi yerleşimciler işgal altındaki 'ün 'nde Filistinlilere tabancayla ateş açtı, polisi mahalledeki gösteriye müdahale etti.

    İşgaciler Doğu Kudüs'te Filistinlilere ateş açtı

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 'in bazı Filistinli aileleri zorla evlerinden çıkarma planı nedeniyle gerilimin arttığı 'nde bir grup Yahudi yerleşimci ile Filistinlilerin birbirlerine taş attıkları görülüyor.

    Daha sonra Yahudi yerleşimcilerden ikisinin tabancalarını çıkarıp Filistinlilerin olduğu bölgeye doğru ateş açtığı anlar kameraya yansıyor.

    'ta Yahudi yerleşimcilerin ateş açması nedeniyle herhangi bir yaralanma rapor edilmedi.



    FİLİSTİNLİ AİLELERE DESTEK İÇİN DÜZENLENEN GÖSTERİDE 9 GÖZALTI
    Öte yandan İsrail polisi, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli ailelere destek için gösteri düzenleyen gruba müdahale etti.

    Polis göstericileri dağıtmak için ses bombası kullandı, 9 kişiyi gözaltına aldı.

    İşgal altındaki ile 'da 750 bine yakın Yahudi yerleşimci bulunuyor.

    Çoğu silahlı olan Yahudi yerleşimciler, işgal boyunduruğu altındaki Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.

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