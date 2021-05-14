İşgalci İsrail uçaklarının, Gazze'nin batısında bir eve düzenlediği saldırıda, 8 Filistinli daha şehit oldu.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıda 6'sı çocuk, 2'si kadın 8 Filistinli daha şehit düştü. Saldırıda Yasemin Hassan (31) isimli kadın ile Ebu Hatab ailesinden Yamin (5), Bilal (10) ve Yusuf (11), El-Hadidi ailesinden Muha (36), Abdurrahman (8), Suheyb (14) ve Yahya (11) şehit oldu.
Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi.