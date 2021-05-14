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    • Dünya
    • 14.05.2021 08:25
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    • 14.05.2021 08:25
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    Son dakika: Sivilleri hedef alan 'ye yönelik hava saldırılarına ait görüntüleri yayınladı

    Son dakika haberi... 'de İsrail terörü sürüyor. İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana 'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı. Abluka altındaki Gazze'de sivilleri hedef alan IDF, gece boyu bölgede çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırısına ait görüntüleri yayınladı.

    Katil İsrail yayınladı: Gazze'yi böyle vurduk

    abluka altındaki 'nde gecenin ilk saatlerinden bu yana çeşitli bölgeleri bombalamayı sürdürüyor. IDF, gece boyu bölgede çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırısına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, İsrail ordusunun savaş jetlerine füze yerleştirmesi yanı sıra, 'deki sivillere yönelik yerleşim yerlerinin hedef alındığı anlar yer aldı.



    İsrail savaş uçakları son saldırıda, Gazze kentinin 'nde bulunan bir demir atölyesi ile birkaç noktayı yoğun bombardımana tuttu. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine gecenin ilk saatlerinde kara, hava ve denizden eş zamanlı olarak yoğun şekilde saldırı düzenlemişti.



    Öte yandan, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.

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    İşgalci İsrail'den Gazze'ye kara saldırısı!
    Haberler Dünya Son dakika: Sivilleri hedef alan İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava saldırılarına ait görüntüleri yayınladı