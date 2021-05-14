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    • Dünya
    • 14.05.2021 14:19
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    • 14.05.2021 14:37
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    SON DAKİKA: 'da skandal! Başbakanlık binasına bayrağı çekildi

    Son dakika haberleri... Daha önce Türkiye ve İslam karşıtı açıklamalarıyla birçok kez gündem olan Başbakanı yine bir skandal imza attı. Kurz'ın kullandığı Avusturya Başbakanlık konutunda Avusturya bayrağının yanına bayrağı çekildi.

    DHA
    takvim.com.tr
    Avusturya'dan skandal

    Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında 10 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 119'a yükseldi.

    Terör devleti İsrail'in Filistinli masumlara saldırıları devam ederken Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz bir skandala imza attı.

    İSRAİL BAYRAĞI ÇEKİLDİ
    Başbakan Sebastian Kurz, Twitter'da yaptığı paylaşımında İsrail ile dayanışma göstergesi olarak başbakanlık binasına İsrail bayrağının çekildiğini açıkladı.

    Kurz, açıklamasında "Bugün bir dayanışma işareti olarak İsrail bayrağı Federal Başbakanlık binasının çatısına çekildi. İsrail'e yönelik terörist saldırılar en güçlü şekilde kınanacak! Birlikte İsrail'in yanındayız" dedi.

        KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
        Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

        İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

        İSRAİL ASKERLERİ BATI ŞERİA'DA BİR FİLİSTİNLİYİ ŞEHİT ETTİ
        İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi şehit ettiği bildirildi.

            ŞEHİT SAYISI 119'A YÜKSELDİ
            Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında 10 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 119'a yükseldi.

            Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a ulaştığı ifade edildi. Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 109, yaralı sayısını 621 olarak duyurmuştu.
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            Haberler Dünya SON DAKİKA: Avusturya'da skandal! Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildi