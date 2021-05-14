Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında 10 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 119'a yükseldi.

Terör devleti İsrail'in Filistinli masumlara saldırıları devam ederken Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz bir skandala imza attı.