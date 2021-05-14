Bosna Hersek'te başkent Saraybosna'nın kalbi olarak nitelendirilen Başçarşı Meydanı'nda toplanan grup "Bosna", "Gazze", "Filistin" ve "Yanındayız Gazze" yazılı dövizler açarak, İsrail'in saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.
Filistinlilerin yanında olduğunu belirten grup, ellerindeki dövizlerle başkentteki parlamento binasına yürüdü.
KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.