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    • Dünya
    • 14.05.2021 20:55
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    • 14.05.2021 21:07
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    Saray, için tek yürek oldu: Terör devleti 'e saldırılara 'son verin' çağrısı

    Hersek'in başkenti 'da lilere destek yürüyüşü gerçekleştirildi. İşgalci terör devleti 'e çok sert tepki gösteren Saraybosnalılar, "saldırılara son verin" çağrısı yaptı.

    Saraybosna'da Filistin'e destek yürüyüşü

    Bosna Hersek'te başkent Saraybosna'nın kalbi olarak nitelendirilen Başçarşı Meydanı'nda toplanan grup "Bosna", "Gazze", "Filistin" ve "Yanındayız Gazze" yazılı dövizler açarak, İsrail'in saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.



    Filistinlilerin yanında olduğunu belirten grup, ellerindeki dövizlerle başkentteki parlamento binasına yürüdü.



    KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
    Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

    İşgalci İsrail'in saldırıları sonrası Gazze Şeridi'nde onlarca bina yıkıldı


        İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine, Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

        Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.
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        Haberler Dünya Saraybosna, Filistin için tek yürek oldu: Terör devleti İsrail'e saldırılara 'son verin' çağrısı