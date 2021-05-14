Dünya, İsrail'in Gazze'deki katliamına sessiz kalıyor. İşgalci güçler, canlı yayınlarda Gazze'deki yüksek katlı binalar füzelerle yıkılıyor. Dünya saldırıları film gibi izlerken, Filistinli çocuklar katliama kurban gidiyor.

Dün sabaha karşı bile Gazze'yi bombalayan İsrail, yine çocukları hedef aldı. Şehit sayısı 103'e çıktı. Bunlardan 26'sının çocuk olduğu açıklandı. Dünkü bombardımanda, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği ve ticari ofislerin bulunduğu 15 katlı Eş-Şuruk binası da hedef alındı. Patlamada TİKA'nın ofisinin de hasar gördüğü açıklandı. İsrail Ordusu sözcüsü Jonathan Conricus, bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara harekatı hazırlıklarını sürdürdüğünü, ancak şu ana kadar harekete geçme emri verilmediğini söyledi.

DİRENİŞİN SEMBOLÜ

Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sırasında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan Filistinli sanatçı Mariam Afifi, direnişin sembollerinden biri haline geldi. Serbest bırakılan Afifi, "Ben güçlü olduğuma inanıyorum. Çünkü doğru tarafta olduğumu, haklı bir davayı savunduğumu biliyorum" dedi.

İŞGALCİ İSRAIL GAZZE'YE GİRDİ

Terör devleti İsrail, kana doymadı. Dün gece yarısı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattı. İsrail ordusu tanklar ve askeri araçlar ile Gazze'ye girdi. Havadan yapılan saldırılar da dün sabah saatlerine kadar devam etti.

KÖR OLMAYIN

Filistin asıllı ABD'li manken Gigi Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Hadid, "Filistinlilerin bastırılmasını görmezden gelemezsiniz" diyerek sert çıktı.

SPİKERİ SUSTURDU

CNN International, Şeyh Cerrah'ta yaşananları aktarırken Filistinli yazar Muhammed El- Kurd'u görüntülü bağlantıyla canlı yayına aldı. Filistinlileri şiddetin kaynağı gibi göstermeye çalışan CNN spikeri, El-Kurd'un sert tepkisiyle karşılaştı. CNN spikeri, "Şu anda sizinle ve diğer ailelerle birlikte patlak veren şiddetli protestoları destekliyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Filistinli yazar da "Benim ve ailemin şiddetle mal ve mülküne el konulmasını destekliyor musunuz?" karşılığını verince spiker dondu kaldı. Bu görüntülerden sonra El Kurd, İsrail polisi tarafından oturduğu evden atıldı.

TOPLU DESTEK

İskoçya Premier Ligi ekiplerinden Celtic'te taraftarların St. Johnstone ile oynanacak maç öncesinde Kudüs'te yaşanan olaylar sebebiyle Filistinliler'e destek olmak için tribünü Filistin bayraklarıyla donattı. Yeşilbeyazlı kulübün yönetimi, hepsini kaldırdı. Taraftarlar yaptıkları açıklamada, "Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz. Herkesi dayanışma gösterilerimize katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AKLA ZARAR

İsveç'in dünyaca ünlü pop sanatçısı Zara Larsson, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. #freepalestine hashtag'iyle paylaşımını yaptı. "Filistin'de olan bir utançtır, bir suçtur" sözleriyle İsrail'i kınadı.