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    • Dünya
    • 14.05.2021 09:16
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    • 14.05.2021 09:22
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    87 yıl sonra bir ilk! 'da kılınan bayram namazı 'ı rahatsız etti!

    86 yıllık hasretin ardından geçen sene bir Cuma namazı ile ibadete açılan ’da dün bayram namazı kılındı. Yıllar sonra yaşanan bu durum ’ı rahatsız etti.

    Ayasofya, 86 yılın ardından kılınan cuma namazıyla geçen yıl tekrar cami olarak ibadete açılmıştı.

    Atina yönetimi, "Alınan bu kararla Ayasofya'nın evrensel konumu ve dünya insanlık mirası karakteri hiçe sayılmaktadır" açıklamasını yapmış, Birleşmiş Milletler'e Ayasofya Camii'ne yeniden müze statüsünün verilmesi için çağrıda bulunulmuştu.

    Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı, caminin içi ve çevresinde vatandaşların katılımıyla eda edildi. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

        YUNAN GAZETESİ: AYASOFYA'YA AKIN ETTİLER
        Yunanistan gazetesi Hellas Journal, Ayasofya'da ortaya çıkan tablodan rahatsız oldu.

        "87 yıl sonra Ayasofya'da bayram: Binlerce Müslüman namaz kılmak için akın etti" başlıklı haberde, "bayram duası yapacak başka yer yok mu" derken namaza TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katıldığı bildirildi.

        MAHYAYA DİKKAT ÇEKTİLER
        Cami içinde namaz kılan cemaatin fotoğrafına yer verilen haberde, Ayasofya'ya "Allah'tan başka ilah yoktur" anlamına gelen "La ilahe illallah" yazılı mahyanın asıldığı anımsatıldı.
            Tam kapanma kısıtlamaları bitiyor!
            Haberler Dünya 87 yıl sonra bir ilk! Ayasofya'da kılınan bayram namazı Yunanistan'ı rahatsız etti!