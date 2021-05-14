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    • Dünya
    • 14.05.2021 10:35
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    • 14.05.2021 10:35
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    26 lık i pantolon cebinde yıkandı

    'nin eyaletinde 26 lık nun çıktığı in, sahibinin pantolon cebinde yıkandığı iddia edildi. Kaliforniya Piyango idaresi sözcüsü Cathy Johnston, iddiaların araştırılacağını açıkladı. Piyangonun sahibinin bulunmaması durumunda, ikramiyenin tamamı Kaliforniya'daki devlet okullarına aktarılacak.

    Pantolonu yıkayınca 26 milyon dolar kaybetti

    'da satılan in ikramiyesinin zaman aşımı dün sona ererken kazanan biletin sahibi ortaya çıkmadı.

    Biletin satıldığı işletmenin çalışanı Esperanza Hernandez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yu kazanan olduğunu ancak biletin pantolonunda yıkandığını ileri sürdüğünü belirtti.

    İşletme yetkilisi de kadının kamera kayıtlarında bilet aldığının tespit edildiğini ve görüntülerin Piyango idaresine teslim edildiği bilgisini paylaştı.

    Kaliforniya Piyango idaresi sözcüsü Cathy Johnston, iddiaların araştırılacağını açıkladı.

    Piyangonun sahibinin bulunmaması durumunda, ikramiyenin tamamı Kaliforniya'daki devlet okullarına aktarılacak.

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