Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.05.2021 01:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2021 01:51
    ABONE OL

    Son dakika! ’de sivil yerleşim yerlerini vuruyor, çocukların çığlığı ve tekbir sesleri birbirine karışıyor

    Gelen son dakika haberine göre, ’de sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor. Görüntülerde yoğun bombardıman altında olan bir bölgeye yakın evin penceresinde ateşler çıkıyor. 'de çocukların çığlıkları ve tekbir sesleri birbirine karışmış durumda...

    takvim.com.tr
    Ateşler pencereden fışkırıyor! Çocuklar çığlık çığlığa...

    Son dakika haberi... , Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve askerlerinin Gazze'ye girdi. Siyonist İsrail acınmasızca halkını öldürüyor...

    , İsrail ordusu tarafından havadan ve karadan şiddetli bir şekilde vurulurken korkunç bir görüntü sosyal medyaya yansıdı.

    Görüntülerde yoğun bombardıman altında olan bir bölgeye yakın evin penceresinde ateşler çıkıyor.

    Filistin'de çocukların çığlıkları ve tekbir sesleri birbirine karışmış durumda.

    Günlerdir kadın, çocuk, yaşlı demeden katleden terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'ne sıkışmış Filistin halkına karşı soykırım suçu işliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi!
    Haberler Dünya Son dakika! İsrail Gazze’de sivil yerleşim yerlerini vuruyor, çocukların çığlığı ve tekbir sesleri birbirine karışıyor