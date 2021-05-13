Son dakika haberi... İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdi. Siyonist İsrail acınmasızca Filistin halkını öldürüyor...

Gazze Şeridi, İsrail ordusu tarafından havadan ve karadan şiddetli bir şekilde vurulurken korkunç bir görüntü sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde yoğun bombardıman altında olan bir bölgeye yakın evin penceresinde ateşler çıkıyor.

Filistin'de çocukların çığlıkları ve tekbir sesleri birbirine karışmış durumda.

Günlerdir kadın, çocuk, yaşlı demeden katleden terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'ne sıkışmış Filistin halkına karşı soykırım suçu işliyor.