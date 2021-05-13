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    • Dünya
    • 13.05.2021 10:58
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    • 13.05.2021 11:35
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    SON DAKİKA: İşgalci İsrail'in Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 72'ye ulaştı!

    Son dakika haberine göre, İsrail'in abluka altındaki Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam şehit sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi. İsrail uçakları, Beyt Lahiya bölgesindeki Şeyh Zayid kenti çevresini havadan bombardımana tutmuş, saldırıda bölgedeki pek çok bina yıkılmıştı. Öte yandan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda kullandığı zehirli gaz nedeniyle şehit olduğu tahmin edilenlerin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

    AA

    İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam şehit sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi.

    Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 72 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 388'e çıktığı kaydedildi.

    Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 69, yaralı sayısını da 365 olarak duyurmuştu.

    İsrail uçakları, Beyt Lahiya bölgesindeki Şeyh Zayid kenti çevresini havadan bombardımana tutmuş, saldırıda bölgedeki pek çok bina yıkılmıştı.

    ZEHİRLİ GAZ SALDIRILARI
    İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda kullandığı zehirli gaz nedeniyle şehit olduğu tahmin edilenlerin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

    Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zehirli gazlar nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği tahmin edilen şehitler, Gazze'deki Şifa Hastanesine getirildiler." denildi.


        Adli muayenede Filistinlilerin ölüm sebebinin, "boğulma" olarak tespit edildiğine ve bunu kanıtlar nitelikte dış belirtilerin de olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ölüm nedeninin kesin olarak saptanması için organ ve dokulardan gerekli numunelerin alındığı kaydedildi.


        Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın pek çok kentinde Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla gerçekleştirdiği müdahalede şehit olanların sayısının 3'e, yaralananların sayısının ise 51'e yükseldiği belirtildi.


        KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
        Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

        İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

        Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

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        Haberler Dünya SON DAKİKA: İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 72'ye ulaştı!