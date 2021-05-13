Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.05.2021 03:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2021 03:59
    ABONE OL

    Son dakika: 'de çocuklar terörist tarafından şehit edilirken 'bale gösterisi' izledi!

    Terörist devleti 'de aralarında çocukların da olduğu 109 masum kişiyi şehit ederken bale gösterisi izledi. Bale gösterisi sırasında Twitter üzerinden de skandal bir çağrısında bulundu.

    Çocuklar şehit olurken BM 'bale gösterisi' izledi!

    Terörist devleti 'de aralarında çocukların da olduğu 109 masum kişiyi şehit ederken bale gösterisi izledi.

    BALE GÖSTERİSİ ARASI GAZZE ÇAĞRISI!
    Bale gösterisi sırasında Twitter üzerinden de skandal bir çağrısında bulundu.

    "Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum" dedi.

    ayrıca "Bayram ruhuna saygı duyduğum için, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma, ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir" ifadelerine yer verdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ateşler pencereden fışkırıyor! Çocuklar çığlık çığlığa...
    Haberler Dünya Son dakika: Filistin'de çocuklar terörist İsrail tarafından şehit edilirken BM 'bale gösterisi' izledi!