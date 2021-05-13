Terörist İsrail devleti Filistin'de aralarında çocukların da olduğu 109 masum kişiyi şehit ederken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bale gösterisi izledi.

BALE GÖSTERİSİ ARASI GAZZE ÇAĞRISI!

Bale gösterisi sırasında Twitter üzerinden de skandal bir Gazze çağrısında bulundu.

"Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum" dedi.

Guterres ayrıca "Bayram ruhuna saygı duyduğum için, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma, ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir" ifadelerine yer verdi.