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    • Dünya
    • 14.05.2021 06:31
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    • 14.05.2021 06:31
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    SON DAKİKA: BM'den İsrail'in saldırıları sonrası flaş kararı: BMGK pazar günü toplanacak

    Son dakika haberi! Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İsrail ve arasında giderek artan gerilimi ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için pazar günü toplanma kararı aldı.

    AA
    BM'den flaş Filistin kararı! Pazar günü toplanacak

    ABD'nin BMGK'nin cuma günü toplanmasına itirazının ardından Konsey, İsrail ve arasındaki gerginliğin ve yaşanan şiddetin pazar günü açık oturumda görüşülmesi konusunda uzlaştı.

    ABD, nin mayıs ayı dönem başkanı Çin ile Konseyin geçici üyelerinden Norveç ve Tunus'un cuma günü toplantı yapılması talebine "gerginliği azaltma çabalarına katkı sağlamayacağı" gerekçesiyle itiraz etmişti.

    BM Güvenlik Konseyi bu hafta 2 kez acil oturumda toplandı ancak ABD'nin itirazı üzerine hiçbir adım atamadı.

    Konsey, pazar günü yapılacak oturumla 3. kez toplanmış olacak.

    KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
    altındaki 'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve 'da ramazan ayının başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.

    İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddeti artması üzerine 'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.

    İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarını durdurmaması üzerine Filistinli direniş grupları, İsrail'i şu ana kadar 1000'den fazla roketle hedef aldı.

    Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirdi.

    İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.

    Ayrıca İsrail, Filistin ve İsrail toprakları içinde yüzlerce Filistinliyi de gözaltına aldı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: BM'den İsrail'in saldırıları sonrası flaş Filistin kararı: BMGK pazar günü toplanacak