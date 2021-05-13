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    • 14.05.2021 07:10
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    SON DAKİKA: 'li Demokrat Vekil Ocasio-Cortez'den 'a tepkisi: lilerin hayatta kalma hakkı var mı?

    Son dakika haberi! 'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Kongredeki konuşmasında li yaralı kız çocuğunu gösteren fotoğrafını kullanarak ABD yönetimine "sorumlu davranma" çağrısı yaptı. yönetiminin, 'in kendisi savunma hakkı olduğuna dikkati çektiğini söyleyen Ocasio-Cortez, kürsüde, "Peki ya Filistinlilerin hayatta kalma hakkı var mı?" diye sordu.

    AA
    ABD'li vekilden Biden'a İsrail tepkisi!

    ABD Temsilciler Meclisi New York Vekili Ocasio-Cortez, Mecliste yaptığı konuşmada Başkan Joe Biden yönetimine Filistin konusunda seslendi.

    ABD yönetimine "sorumlu davranma" çağrısı yapan Ocasio-Cortez, ABD'nin bu süreçte sorumluluk taşıdığını belirtti.

    Ocasio-Cortez, "ABD, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri ve adaletsizliklerde oynadığı rolü kabul etmelidir. Bu 'iki taraf' ile ilgili bir şey değil. Bu, güç dengesizliğiyle ilgili." ifadelerini kullandı.


    PEKİ YA FİLİSTİNLİLERİN HAYATTA KALMA HAKKI VAR MI?
    Biden yönetiminin, İsrail'in kendisi savunma hakkı olduğuna dikkati çektiğini söyleyen Ocasio-Cortez, kürsüde, "Peki ya Filistinlilerin hayatta kalma hakkı var mı?" diye sordu.

        Ocasio-Cortez'in konuşması esnasında yanındaki panoda AA'nın abonelerine Filistin'den geçtiği kare sergilendi. Fotoğrafta, yara almış küçük kız çocuğunun bir klinikte tedavi için bekleme anı yer alıyor.

        İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.

        Ayrıca İsrail, Filistin ve İsrail toprakları içinde yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldı.

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        Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD'li Demokrat Vekil Ocasio-Cortez'den Biden'a İsrail tepkisi: Filistinlilerin hayatta kalma hakkı var mı?