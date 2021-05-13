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    • Dünya
    • 13.05.2021 18:16
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    • 13.05.2021 18:16
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    lideri Putin ile BM Genel Sekreteri Guterres'ten kritik teması

    Devlet Başkanı ile Genel Sekreteri meselesi konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Her iki tarafın da şiddet içerikli eylemleri sonlandırması ve sivil halkın güvenliğinin sağlanması" gerektiği vurgulandı.

    Putin ile Guterres'ten kritik Filistin teması

    Devlet Başkanı , (BM) Genel Sekreteri ile meselesini görüştü.

    Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, resmi ziyaret kapsamında başkent Moskova'da bulunan Guterres ile videokonferans yöntemiyle görüşme yaptı.

    Görüşmede, Putin, BM'nin uluslararası ilişkilerde rolünün artırılması gerektiğini belirtti.

    Bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Filistin meselesinde gerilimin artmasına ilişkin, "Her iki tarafın da şiddet içerikli eylemleri sonlandırması ve sivil halkın güvenliğinin sağlanması" gerektiği vurgulandı. Bu meselenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları ve kabul görmüş uluslararası normlar çerçevesinde iki ülke arasında çözüm prensibine destek verildiği ifade edildi.

    Suriye meselesine dair ise Rusya ve BM arasında, mültecilerin Suriye'ye dönüşü, insani yardım, ülkenin ekonomik ve sosyal altyapısının yeniden oluşturulması ile ilgili koordineli girişimlerin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı. Suriyeliler arasında anayasal sürecin desteklenmesinin önemine işaret edildi.

    Putin ve Guterres, Libya, Yemen, Afganistan meselelerini de ele aldı.

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