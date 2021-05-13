Kolombiya Dışişleri Bakanı Claudia Blum istifa etti. Blum, istifasını bakanlık kanalıyla açıklanan bir mektupla duyurdu. "Bana gösterdiğiniz sonsuz güven için ve beni bu ağır sorumluluk gerektiren göreve layık gördüğünüz için teşekkürlerimi sunarım." ifadelerinin yer aldığı mektup Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'ye hitaben yazıldı.

Blum'un istifası ülkede son haftalarda artan vergi reformu protestoları ve bu gösterilerde yaşanan şiddetten kaynaklanan can kayıplarında sonra Ekonomi Bakanı Alberto Carrasquilla'nın istifasının hemen ardından geldi.

Vergi reformu tasarısı yaşanan yoğun protestolardan sonra hükümet tarafından geri çekilmişti.