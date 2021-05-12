Son dakika haberi... Terör devleti İsrail, mazlum Filistin halkına olan saldırılarını sürdürüyor. Siyonist İsrail, şimdi de Lid kentinde Filistinlilerin bulunduğu camiye gerçek mermilerle saldırdı. Saldırıların artmasıyla birlikte camilerden anonslar yapılarak "İsrailli Yahudilerin camiyi yakmaya çalıştığı" belirtilerek, Filistinli gençler camiyi savunmaya çağrıldı.
GERÇEK MERMİLERLE ATEŞ AÇTILAR
Filistinli avukat Halid Zabarka, sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajında, "İsrailli Yahudiler akşam namazını kıldıktan sonra Lid kent merkezindeki büyük camiye saldırdı. (İsrailliler) Namaz sırasında üzerimize gerçek mermilerle ateş açtı. Filistinli gençler, burada onlara direndi ve buradan püskürttü." dedi.
Tüm Filistinlilere Lid kentine gelmeleri çağrısı yapan Zabarka, İsrail polisinin yerleşimcilerin kente gelmesine izin verdiğini ve fanatik grupların şehir içinde silahlı gruplar halinde gezdiklerini belirtti.