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    • Dünya
    • 12.05.2021 17:58
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    • 12.05.2021 18:18
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    nin Başbakanı Netanyahu, 'ye yönelik saldırılarının devam edeceğini açıkladı

    Başbakanı , 'ne düzenlenen askeri operasyonlarda Hamas'ın kıdemli komutanlarının etkisiz hale getirildiğini ve operasyonun devam edeceğini duyurdu. Haberin detayları...

    AA
    Netanyahu saldırılara devam edeceklerini açıkladı

    Netanyahu, 'deki bir hastanede dün akşam Hamas'ın düzenlediği füze saldırılarında yaralananları ziyaret etti.

    Ziyaret sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yapan Netanyahu, 'ye yönelik dün gerçekleştirilen hava saldırısında Hamas'ın üst düzey komutanlarının etkisiz hale getirildiğini ve Hamas'a hayal dahi edemeyeceği şekilde darbe vuracaklarını savundu.

    Netanyahu, 'in Hamas'a çok daha yüksek bir güçle karşılık verdiğini ve buna devam edeceklerini söyledi.

    İşgalci İsrail saldırıların devam ediyor

    İsrail'in abluka altındaki 'ne düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 53 Filistinli şehit oldu, 320 kişi de yaralandı. İsrail'in saldırılarına karşılık Filistinli direniş gruplarının fırlattığı roketler sonucunda ise şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

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    Haberler Dünya İsrail terör devletinin Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarının devam edeceğini açıkladı