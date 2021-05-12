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    • Dünya
    • 12.05.2021 13:57
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    • 12.05.2021 14:21
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    Instagram'dan katil İsrail’e kalkan olmaya devam! İsrail'i eleştiren paylaşım yapanın hesabını donduruyor!

    Katil İsrail, Doğu Kudüs’te Filistin’e yönelik zulmüne devam ederken Instagram Siyonistlere kalkan olmaya devam ediyor. Instagram, Lacivert Dergi Genel Yayın Yönetmeni ’ın İsrail’e eleştiren paylaşımından dolayı hesabını dondurdu.

    Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ın Lacivert Dergi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akar'ın İsrail'e eleştiren paylaşımından dolayı hesabını dondurduğu öğrenildi.

    Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Mustafa Akar, "Katil İsrail'e 'katil' dediğimiz için instagram yasalarını ihlal etmişiz. Hesabımı dondurdular. Katile katil dediğimiz için. Katile, katil İsrail'e…" ifadelerini kullandı.

    Instagram'ın T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın İsraillilerin Mescid-i Aksa'nın alevler içinde yanmasına dans eden görüntüsünü eleştiren paylaşımını kaldırmıştı.

        Selçuk Bayraktar "Instagram aşağıdaki paylaşımımı 'nefret söylemi' diyerek kaldırmış. Çocukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!" ifadelerini kullandı.

        Selçuk Bayraktar Facebook'un sansür olduğunu açıklamış ve "Facebook da bu ikiyüzlü sansür ve kara propagandanın araçlarından. Birçok kez denememe rağmen aynı videoyu yüklemeye bile müsade etmedi" ifadelerini kullanmıştı.
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        Haberler Dünya Instagram'dan katil İsrail’e kalkan olmaya devam! İsrail'i eleştiren paylaşım yapanın hesabını donduruyor!