Instagram'dan katil İsrail’e kalkan olmaya devam! İsrail'i eleştiren paylaşım yapanın hesabını donduruyor!

Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ın Lacivert Dergi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akar'ın İsrail'e eleştiren paylaşımından dolayı hesabını dondurduğu öğrenildi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Mustafa Akar, "Katil İsrail'e 'katil' dediğimiz için instagram yasalarını ihlal etmişiz. Hesabımı dondurdular. Katile katil dediğimiz için. Katile, katil İsrail'e…" ifadelerini kullandı.
Instagram'ın T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın İsraillilerin Mescid-i Aksa'nın alevler içinde yanmasına dans eden görüntüsünü eleştiren paylaşımını kaldırmıştı.