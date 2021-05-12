



İSRAİL KENDİNİ SAVUNMA HAKKINA SAHİPTİR

Seibert, Alman hükümetinin Gazze Şeridi'nden İsrail'in şehirlerine yapılan füze saldırılarını sert bir şekilde kınadığını, bu şiddetin hiçbir şekilde haklı çıkarılamayacağını belirterek "İsrail, meşru müdafaa kapsamında bu saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahiptir." ifadesini kullandı.

"Gazze'de bir apartmanın (İsrail tarafından) vurulduğu ve çocukların öldüğü hava saldırılarını da kınamıyor musunuz?" şeklindeki soruya da Seibert, "Bugün gibi bir günde tutumumuz çok net. İsrail'e yönelik terörist füze saldırıları durmalı." dedi.