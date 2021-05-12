Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin sorulara cevap verdi.
İSRAİL KENDİNİ SAVUNMA HAKKINA SAHİPTİR
Seibert, Alman hükümetinin Gazze Şeridi'nden İsrail'in şehirlerine yapılan füze saldırılarını sert bir şekilde kınadığını, bu şiddetin hiçbir şekilde haklı çıkarılamayacağını belirterek "İsrail, meşru müdafaa kapsamında bu saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahiptir." ifadesini kullandı.
"Gazze'de bir apartmanın (İsrail tarafından) vurulduğu ve çocukların öldüğü hava saldırılarını da kınamıyor musunuz?" şeklindeki soruya da Seibert, "Bugün gibi bir günde tutumumuz çok net. İsrail'e yönelik terörist füze saldırıları durmalı." dedi.
Seibert, elbette her ölen insan için üzülmek gerektiğini ancak bir sebep ve sonucun bulunduğunu, bunu dile getirdiğini ifade etti.
"İsrail hava kuvvetleri tarafından Filistinli çocukların öldürülmesini kınamak sizin için neden bu kadar zor?" şeklindeki soruya da Seibert, daha önce söylediğine ekleyecek bir şeyin bulunmadığını belirtti.