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    korkutan 'koronavirüs' uyarısı: Hindistan mutasyonu küresel çapta tehdit | COVID-19 HABERLERİ

    COVİD-19, Hindistan’da mutasyona uğradı. Daha bulaşıcı ve daha öldürücü bir hal aldı. Şimdiye kadar 30 ülkede görülen bu tür panik yarattı. korkutan uyarıyı yaptı: Küresel çapta tehdit!

    Bir dünya panik

    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, bir yılı aşkın sürede 2.3 milyon insanı hayattan kopardı. Aşı bulundu, tam salgın bitti derken vaka sayılarının yoğun olduğu ülkelerde mutasyona uğradı. En tehlikelisi ise Hindistan varyantıydı... Çünkü hem aşıyı hem de bağışıklık sistemini etkisiz hale getirdiği anlaşıldı. Hindistan'da son dönemde etkili olan bu mutant, sağlık sisteminde krize yol açtı. Günlük vaka sayıları 330 binleri aştı. Toplam can kaybının 250 bini aştığı ülkede hastanelerde yer kalmadı. Dünya Sağlık Örgütü ise dün yeni türle ilgili korkutan açıklamayı yaptı. "30 ülkede görülen Hint mutasyonu kaygı verici boyuta ulaştı. Hint varyantı küresel çapta tehdit oluşturmaya başladı" ifadesini kullandı.



    Hindistan'da ruhu bedenden ayırmak için bedenin yok edilmesi yani yakılması gerektiğine inanılıyor.



    POZİTİF AYRIMCILIK
    Avrupa'da aşı savaşları başladı. İngiliz aşısı AstraZeneca'nın uygulaması, askıya alındı. Almanya Başbakanı Merkel ile kabinesindeki 14 kişi tepkilerin odağındaki AstraZeneca aşısını olduğunu açıkladı! 2 kişi ise tercihini Pfizer/BioNTech'ten yana kullandı. BioNTech'in ilk dozunu olan İçişleri Bakanı Seehofer önceki gün COVİD- 19'a yakalandığını açıkladı!

    NOTLAR
    ABD, Pfizer / BioNTech aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay verdi.
    JAPONYA, romatizma ilacı Baricitinib'ın COVİD'e karşı kullanımını onayladı.
    NEPAL'DE hastanelerde yer kalmadı. Everest'e tırmanan dağcılara boş oksijen tüplerini geri getirmelerin çağrısı yapıldı.



        NEFES KESİYOR
        ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Hindistan mutasyonunun ateş, ishal tablosu ve solunum yetmezliği gibi tablolara yol açtığını söyledi.



        AH MERVE
        Sivas         Zara'da hemşire Merve Cesur, 8 aylık hamileydi. 29 Nisan'da COVİD'e yakalandı. Hemen hastaneye kaldırılarak tedavisine devam edildi. Ancak durumu kötüleşti. Bebeği sezaryenle dünyaya geldi. Yoğun bakıma alınan Cesur, tam da Anneler Günü'nde can verdi. Bebeğinin tedavisi ise sürüyor.

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        Haberler Dünya Dünya Sağlık Örgütü korkutan 'koronavirüs' uyarısı: Hindistan mutasyonu küresel çapta tehdit | COVID-19 HABERLERİ