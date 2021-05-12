Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, bir yılı aşkın sürede 2.3 milyon insanı hayattan kopardı. Aşı bulundu, tam salgın bitti derken vaka sayılarının yoğun olduğu ülkelerde mutasyona uğradı. En tehlikelisi ise Hindistan varyantıydı... Çünkü hem aşıyı hem de bağışıklık sistemini etkisiz hale getirdiği anlaşıldı. Hindistan'da son dönemde etkili olan bu mutant, sağlık sisteminde krize yol açtı. Günlük vaka sayıları 330 binleri aştı. Toplam can kaybının 250 bini aştığı ülkede hastanelerde yer kalmadı. Dünya Sağlık Örgütü ise dün yeni türle ilgili korkutan açıklamayı yaptı. "30 ülkede görülen Hint mutasyonu kaygı verici boyuta ulaştı. Hint varyantı küresel çapta tehdit oluşturmaya başladı" ifadesini kullandı.