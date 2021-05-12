Açıklamada ayrıca çocukların ve sivillerin korunması için artan gerginliğin ve şiddetin bir an önce sona erdirilmesi çağrısına yer verildi.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.