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    • Dünya
    • 12.05.2021 21:23
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    • 12.05.2021 22:04
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    , 'e kendisini savunması için verdiği desteklerden ötürü 'ye teşekkür etti

    Başbakanı , 'nin, İsrail'in "kendisini savunması hakkı"na verdiği destek dolayısıyla Bakanı 'e teşekkürlerini sundu. Haberin detayları...

    AA
    Netanyahu'dan ABD'ye destek teşekkürü

    Başbakanı , Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin arasında meydana gelen son gerginliklere ilişkin Bakanı ile bir telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

    Başbakan Netanyahu, Blinken'in görüşme sırasında İsrail'in kendisini savunma hakkının olduğunu hatırlattığını söyledi.

    Netanyahu, Blinken'e 'nin İsrail'e "kendisini savunması için" verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiğini kaydetti.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün, İsrail-Filistin İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı 'ı, Filistin ve İsraillilerle görüşmek üzere bölgeye gönderdiklerini ve ile 'te yaşananlardan derin kaygı duyduklarını bildirmişti.

    İsrail'in 'ya 7 Mayıs'ta düzenlediği saldırı sonrası patlak veren olaylarda şimdiye kadar 14'ü çocuk, 5'i kadın 61 Filistinli şehit olurken Gazze'ye 150 hava saldırısı gerçekleştirildi, 500 hedef vuruldu.

    Gazze'deki ise saldırılara karşılık vermek için binden fazla roketi İsrail'e fırlattı.

    İşgalci İsrail Gazze'yi bombalıyor

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    Haberler Dünya Binyamin Netanyahu, İsrail'e kendisini savunması için verdiği desteklerden ötürü ABD'ye teşekkür etti