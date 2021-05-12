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    • Dünya
    • 12.05.2021 08:51
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    • 12.05.2021 08:51
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    'da vahşetine sessiz kalmayan Türk siyasetçi istifaya zorlandı

    halkına günlerdir saldıran ’in vahşetine  siyasilerin kayıtsızlığına rağmen sessiz kalmayan siyasetçi ’i  istifaya zorladı.

    İsrail'i eleştiren Türk siyasetçi zorla istifa ettirildi

    'da () Berlin Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi , 'in lilere yönelik saldırılarını "terör" olarak nitelediği için istifa etmek zorunda kaldı.

    "SAVUNULACAK HİÇBİR YANI YOK"
    Erdil, 'taki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırılarını insanlık suçu olarak değerlendirdi ve "Bu terörün savunulacak hiçbir yönü yoktur" ifadelerini kullandı. Paylaşımı üzerine Erdil'e partisinden tepki geldi.

    "GÖREVİNİ BIRAKTI"
    , Erdil'in paylaşımını eleştirerek, "Bu yaklaşımı kesinlikle paylaşmıyoruz, CDU'nun politikasıyla bağdaşmaz. Biz onunla konuştuk, yönetim kurulundaki görevini bıraktı" açıklamasını yaptı.

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    Haberler Dünya Almanya'da İsrail vahşetine sessiz kalmayan Türk siyasetçi Ayten Erdil istifaya zorlandı