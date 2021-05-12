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    • Dünya
    • 12.05.2021 19:24
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    • 12.05.2021 19:24
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    nden terör devleti İsrail'e kınama: Başkenti Doğu olan bağımsız Filistin vurgusu

    İsrail'in ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara bir tepki de 'nden geldi. Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı , Filistinliler için Doğu 'ün başkent olduğu bağımsız ve egemen bir devleti desteklediklerini belirtti.

    AA
    Afrika Birliğinden İsrail'e kınama

    , İsrail güçlerinin ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları sert bir dille kınadı.

    Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayarak Birlik olarak Filistinlilerin yanında olduklarını vurguladı.

    BAĞIMSIZ FİLİSTİN VURGUSU
    Muhammed, Filistinliler için Doğu 'ün başkent olduğu bağımsız ve egemen bir devleti desteklediklerini belirtti.

    KUDÜS VE GAZZE'DEKİ SALDIRILAR
    İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

    Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 53'e, yaralı sayısı 320'ye yükseldi.

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    Haberler Dünya Afrika Birliğinden terör devleti İsrail'e kınama: Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin vurgusu