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    • Dünya
    • 12.05.2021 16:39
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    • 12.05.2021 16:39
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    'de enflasyon 13 yılın zirvesinde

    Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin verisini açıkladı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 4,2 artarak beklentileri geride bıraktı.

    AA
    ABD'de enflasyon 13 yılın zirvesinde

    tüketicilerin yaşam maliyeti, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen verisinin, yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. TÜFE, martta ise aylık bazda yüzde 0,6 artmıştı.

    YILLIK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİ AŞTI
    , nisanda yıllık bazda da yüzde 4,2 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan yıllık enflasyonun, yüzde 3,6 olması bekleniyordu. TÜFE, martta yıllık bazda yüzde 2,6 artmıştı.

    Nisanda en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 10 ile ikinci el araçlarda kaydedildi. Gıda fiyatlarına ilişkin endeks aylık yüzde 0,4 artarken, enerji endeksi yüzde 0,1 düştü.

    Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen ise nisanda aylık yüzde 0,9 artarak Nisan 1982'den bu yana en yüksek aylık artışı gösterdi. Çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0,3 artması yönündeydi.

    Çekirdek enflasyon, yıllık bazda da yüzde 3 artarak beklentileri geride bıraktı. Söz konusu verinin yüzde 2,3 artması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE martta, aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,6 artmıştı.

    POWELL, FİYATLARDAKİ ARTIŞLARIN ENFLASYON ÜZERİNDE GEÇİCİ ETKİLERİ OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ
    Analistler, ekonomi normale dönerken arz kısıtlarına rağmen artan talebin tüketici fiyatlarını artırdığını belirtti.

    Hazine Bakanı , geçen hafta 'da katıldığı basın toplantısında, teknik nedenlerden dolayı gelecek birkaç ay içinde biraz daha yüksek enflasyon beklediklerini söylemişti.

    (Fed) Başkanı da son (FOMC) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonominin yeniden normale dönmeye devam ederken fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı görülebileceğini ancak fiyatlardaki bu bir defalık artışların enflasyon üzerinde yalnızca geçici etkileri olmasının muhtemel olduğunu belirtmişti.

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