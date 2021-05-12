Kendilerine "Flag Officers 4 America" adını veren emekli general ve amirallerden oluşan bir grup tarafından 10 Mayıs'ta kaleme alınan mektupta, başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın lehine hile yapıldığı ve Anayasal haklara yönelik saldırı olduğu gerekçesiyle Amerikan halkının derin bir tehlike içinde olduğuna ilişkin endişeleri bulunduğu kaydedildi.
Biden yönetimi altında ABD'nin, Sosyalizm ve Marksizme doğru radikal bir dönüş yaptığı görüşüne yer verilen mektupta, "Her zaman Anayasal Cumhuriyetimizi savunmak için hareket edecek kongre ve başkan adaylarının seçilmesiyle şimdi buna karşı gelinmesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.
"ÇATIŞMA ANAYASAL ÖZGÜRLÜK VE MARKSİZM TARAFTARLARI ARASINDA"
Mektupta, "Ulusumuz büyük bir tehlike içinde. 1776'daki kuruluşumuzdan bu yana hiçbir zaman olmadığı kadar Anayasal olarak hayatta kalma savaşı veriyoruz. Çatışma, Anayasal özgürlük ve özgürlük taraftarlarına karşı Sosyalizm ve Marksizm taraftarları arasındadır." denilerek Kasım 2020'deki ABD başkanlık seçimleri öncesinde 317 ABD'li emekli general tarafından yazılan uyarı mektubunun, Demokratların iktidarındaki sol ve Marksist eğilimler nedeniyle bunun doğru çıktığı vurgusu yapıldı.