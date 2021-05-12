"ADİL SEÇİMLER YAPILMAZSA ANAYASAL CUMHURİYETİMİZ KAYBOLUR"

Adil seçimlerin önemine işaret edilen mektupta, "Halkın iradesini doğru yansıtan adil ve dürüst seçimler olmazsa Anayasal Cumhuriyetimiz kaybolur. Seçim bütünlüğü, yasal oy kullanılmasını ve sayılmasını gerektirir. Yasal oylar, meclisin onaylı kontrolleri tarafından devlet kimlikleri, doğrulanmış imzalar kullanılarak tanımlanır. Günümüzde pek çok kişi, adil ve dürüst seçimlerden kaçınmak için bu tür sağduyulu kontrolleri ırkçı olarak nitelendiriyor. Uygunluğun kanıtını bastırmak için ırkçı terimler kullanmak başlı başına bir gözdağı taktiğidir. İlaveten, bütünlüğün sağlanması için seçim süreçlerimizde hukukun üstünlüğü ilkesi uygulanmalıdır. FBI ve Yüksek Mahkeme, seçim usulsüzlükleri ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve 2020'de olduğu gibi bunları görmezden gelmemelidir." görüşlerine yer verildi.