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    • Dünya
    • 11.05.2021 07:12
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    • 11.05.2021 07:12
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    SON DAKİKA: Katil kentinde bir Filistinliyi şehit etti!

    Son dakika haberine göre, 'in güneydoğusundaki kentinde li silahlı bir kişinin ateş açması sonucu yaralanan 3 Filistinliden biri şehit oldu.

    AA
    Katil İsrail Lod kentinde bir Filistinliyi şehit etti!

    polisinden yapılan açıklamada, açılan ateş sonucu yaralanan 3 kişinden birinin hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan diğer 2 kişiden birinin durumunun da ağır olduğu belirtildi.

    Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırı bir İsrailli tarafından gerçekleştirildi.

    ve 'da yaşananların ardından İsrail'de Araplara ait birçok yerleşim bölgesinde Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

    Öte yandan İsrail basınında geçen bilgilere göre, kentinde Kudüs'e destek gösterileri sırasında, İsrail polisi 16 Filistinli göstericiyi gözaltına aldı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Katil İsrail Lod kentinde bir Filistinliyi şehit etti!