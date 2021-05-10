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    • Dünya
    • 11.05.2021 10:35
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    • 11.05.2021 10:37
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    SON DAKİKA: ist terörist 'den hava saldırısı: 'de çoğu çocuk çok sayıda şehit var

    Son dakika haberi! 'in dün gece 'ye düzenlediği saldırılarda, şehit sayısının 24'e, yaralı sayısının 103'e yükseldiği bildirildi. Akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate de saldırı düzenlendi. Yaşanan bu gelişmelerinin ardından Türkiye'den terör devleti İsrail'e peş peşe çok sert tepkiler geldi.

    Bebek katili İsrail!




    İsrail'in dün gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, şehit olanların sayısının 24'e yükseldiği, yaralı sayısının 103 olduğu bildirildi.


    Fotoğrafta: İsrail'in hava saldırısı sonucunda evlatlarını şehit veren bir annenin gözyaşları

    Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son saldırıların ardından üç kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybının 24'e yükseldiği kaydedildi.

    Sivil Savunma ekiplerinden bir yetkili yaptığı açıklamada, son saldırılardaki can kaybının Gazze'nin batısındaki bir evde yaşandığını, ev halkından hayatını kaybeden 3 kişiden birinin kadın, bir diğerinin de engelli bir Filistinli olduğunu belirtti.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 21 kişinin şehit olduğunu, 95 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

        Pazartesi gecesi geç saatlerde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

        9'U ÇOCUK 20 KİŞİNİN ŞEHİT OLDUĞU DUYURULMUŞTU
        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 20 kişinin şehit olduğunu, 103 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

        İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.


        İSRAİL MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRDI!
        İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.



        ALTUN'DAN ÇOK SERT TEPKİ
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden terör devleti İsrail'e çok sert tepki gösterdi.

        Altun, "Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.




            "HERKES SUSSA DA, BİZ, TÜRKİYE OLARAK HİÇBİR ZAMAN SUSMAYACAĞIZ"
            TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İşgalci İsrail tam anlamıyla bir devlet terörü uyguluyor. İsrail savaş uçaklarının Kuzey #Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 çocuk şehit oldu. BM ve tüm dünya yine sessiz. Herkes sussa da, biz, Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız" açıklamasında bulundu.

            Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filisten'de yaşanan olaylara ilişkin "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır" açıklamasını yaptı.

            Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitterdan yaptığı açıklamada "Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik saldırılarını sürdüren İşgalci İsrail, bu akşam Gazze'de masumları hedef alıyor. Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Allah'ın, meleklerin, tüm insanların laneti, zalimlerin üzerine olsun" dedi.




            AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail savaş uçaklarıyla çocukları öldürüyor. Kim bu zalim saldırganlığa 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diyorsa, çocuk katillerinin işbirlikçisidir" dedi.

            AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. AK Parti'li Çelik, "İsrail savaş uçaklarıyla çocukları öldürüyor. Buna birileri, 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' diyor. Kim bu zalim saldırganlığa 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diyorsa, çocuk katillerinin işbirlikçisidir. Şimdiye kadar gördük ki 'İsrail'in kendini savunma hakkı' denilen her eylemin, yorumun ve haberin arkasında, Netanyahu gibi zalim ve fanatiklerin saldırganlığı gizleniyor" dedi.

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            Haberler Dünya SON DAKİKA: Siyonist terörist İsrail'den hava saldırısı: Gazze'de çoğu çocuk çok sayıda şehit var