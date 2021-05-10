İsrail'in dün gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, şehit olanların sayısının 24'e yükseldiği, yaralı sayısının 103 olduğu bildirildi.
Fotoğrafta: İsrail'in hava saldırısı sonucunda evlatlarını şehit veren bir annenin gözyaşları
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son saldırıların ardından üç kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybının 24'e yükseldiği kaydedildi.
Sivil Savunma ekiplerinden bir yetkili yaptığı açıklamada, son saldırılardaki can kaybının Gazze'nin batısındaki bir evde yaşandığını, ev halkından hayatını kaybeden 3 kişiden birinin kadın, bir diğerinin de engelli bir Filistinli olduğunu belirtti.