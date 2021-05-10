Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun yayımladığı günlük raporda, güvenlik güçlerinin protestoculara silahlı müdahalesi sonucu son 24 saatte 4 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
Raporda, toplam can kaybının 780'e çıktığı, 3 bin 826 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.
Darbe karşıtı 1540 kişi hakkında da gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.
DARBE KARŞITI ŞAİR, GÖZALTINDA ÖLDÜ
Öte yandan askeri darbeye karşı protestolarda etkili olduğu bilinen ve 8 Mayıs'ta gözaltına alınan Myanmarlı şair Khet Thi'nin, gözaltında tutulduğu Monywa şehrindeki ordu karakolunda hayatını kaybettiği açıklandı.