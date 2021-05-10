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    • Dünya
    • 10.05.2021 07:13
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    • 10.05.2021 07:13
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    SON DAKİKA: Filistinlilerin akın etmesiyle 'ne gelen Yahudi işgalciler bölgeyi terk etti

    Son dakika haberi! 'teki yakınlarına gelen yüzlerce Yahudi yerleşimci, çevreden yapılan çağrıların ardından Filistinli gençlerin gelmesiyle, bölgeden uzaklaştı.

    AA
    Filistinliler akın etti işgalciler kaçtı!

    'ün İseviye Mahallesi'ndeki bir cami hoparlörlerinden, Filistinlilerin 'ne gitmeleri yönünde çağrılar yapıldı. Camiden yapılan çağrıların üzerine Kudüs'ün birçok noktasından Filistinliler, yürüyerek, koşarak ya da araçlarıyla mahalleye akın etti.

    Bunun üzerine sabahın erken saatlerinde bölgeye gelmiş olan Yahudi yerleşimciler, Şeyh Cerrah Mahallesi'nden uzaklaşmak zorunda kaldı.


    İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS'TE YAŞANANLAR
    İşgal altındaki , Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin 'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

    İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

    Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

    İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

    Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek 10 kişiyi yaraladı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Filistinlilerin akın etmesiyle Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelen Yahudi işgalciler bölgeyi terk etti