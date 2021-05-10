



Masum sivillere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombaları ile işgalciler, Filistinlilerin bölgeye akın etmesinin ardından geri çekilmiş, birkaç saat süren aranın ardından yeniden saldırılarına başlamıştı.

İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya verdiği hasar görüntülendi Tüm bu gelişmelerin ışığında ABD ile İsrail arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.