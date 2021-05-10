İşgalci İsrail kuvvetleri, Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da, fanatik Yahudilerin baskının önlemek maksadıyla nöbet tutan Filistinlilere sabah saatlerinde bir saldırı daha düzenledi.
Masum sivillere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombaları ile işgalciler, Filistinlilerin bölgeye akın etmesinin ardından geri çekilmiş, birkaç saat süren aranın ardından yeniden saldırılarına başlamıştı.
İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya verdiği hasar görüntülendi
Tüm bu gelişmelerin ışığında ABD ile İsrail arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
"İSRAİL'E DEĞİL, FİLİSTİNLİLERE BASKI YAPIN"
Amerikan medyasından Axios isimli haber sitesi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, İsrailli mevkidaşi Ben Shabat ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kudüs'teki olaylara değindiğini açıkladı.