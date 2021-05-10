Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 10.05.2021 22:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.05.2021 22:50
    ABONE OL

    İşgalci terör devleti 'den 'ye alçak '' talebi: Düzeni sağlamak istiyorsanız Filistinlilere baskı yapın

    Ulusal Güvenlik Danışmanı , 'li mevkidaşı Jake Sullivan ile yaptığı telefon görüşmesinde, nedeniyle kendilerine baskı uygulanmaması talebinde bulundu. Ben Shebat, "Düzeni sağlamak istiyorsanız bize değil onlara baskı yapın" dedi.

    İsrail'den ABD'ye pişkin talep: Bize baskı yapmayın

    İşgalci İsrail kuvvetleri, Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da, fanatik Yahudilerin baskının önlemek maksadıyla nöbet tutan Filistinlilere sabah saatlerinde bir saldırı daha düzenledi.



    Masum sivillere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombaları ile işgalciler, Filistinlilerin bölgeye akın etmesinin ardından geri çekilmiş, birkaç saat süren aranın ardından yeniden saldırılarına başlamıştı.

    İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya verdiği hasar görüntülendi

    Tüm bu gelişmelerin ışığında ABD ile İsrail arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



    "İSRAİL'E DEĞİL, FİLİSTİNLİLERE BASKI YAPIN"
    Amerikan medyasından Axios isimli haber sitesi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, İsrailli mevkidaşi Ben Shabat ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kudüs'teki olaylara değindiğini açıkladı.



        İsrailli yetkililere göre Ben Shabat, ABD'nin bu olaya karışmaması ve İsrail'e baskı yapmaması gerektiğini söyledi.



        Shabat, "ABD ve uluslararası toplum bu işe burnunu sokup Filistinlilere istediğini vermesin, düzeni sağlamak istiyorsanız bize değil onlara baskı yapın" ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gönüllüler can dostlar için yasağı deldi
        Haberler Dünya İşgalci terör devleti İsrail'den ABD'ye alçak 'Kudüs' talebi: Düzeni sağlamak istiyorsanız Filistinlilere baskı yapın