Ege Denizi'ndeki geri itmeleri haberleştiren ve bunları "Lighthouse Reports" sitesiyle Der Spiegel dergisinde yayımlayan gazeteciler Klaas van Dijken ile Steffen Lüdke, AP'nin Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi'nde düzenlenen oturumda çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Lighthouse Reports sitesinden Hollandalı gazeteci Klaas van Dijken, geri itme olaylarından örnekler vererek Yunanistan sahil güvenlik gemileriyle Frontex bünyesinde görev alan Romanya ve Portekiz'e ait gemilerin bu geri itmelerdeki rollerini anlattı.
Gemilerin denizde dalga yaratarak sığınmacı botlarını tehlikeye attığını ve Türk kara sularına dönmeye zorladığını belirten Van Dijke, elde ettikleri görüntüler, radar sinyalleri ve göçmenlerin ifadelerinden yola çıkarak tüm olayları teyit ettiklerini aktardı.
Van Dijke, tarihler, videolar, fotoğraflar ve radar izleri gibi verilerin analiziyle tüm geri itme olaylarının ortaya koyulduğunu söyledi.
FRONTEX GÖZETİMİNDE EN AZ 91 KİŞİ ÖLDÜ YA DA KAYBOLDU
Frontex'in sadece Ege Denizi'nde değil, Libya açıklarında da bu tür olaylarda rolü bulunduğunu söyleyen Van Dijke, Frontex uçaklarının göçmen botları üzerinde uçtuğunu, bunları tespit ettiğini ancak yakınlardaki ticari gemi veya kurtarma gemilerinin sığınmacı botlarına yönlendirilmediğini aktardı.