Van Dijke, birçok olayda kurtarma operasyonu yerine Libya sahil güvenlik botlarının olay yerlerine gelerek önleme yaptığı bilgisini vererek, "Frontex'in gözetiminde en az 91 kişi öldü ya da denizde kayboldu." dedi.

YUNANİSTAN GÖÇMENLERİN HAYATLARINI TEHLİKEYE ATTI

Geri itmelerle ilgili haberleri Der Spiegel'de yayımlanan gazeteci Steffen Lüdke de Yunanistan'ın Midilli adası yakınlarında Nisan 2020'de meydana gelen ve Frontex tarafından da kayıt altına alınan geri etme olayını örnek göstererek, Frontex'in yasa dışı geri itmelerde nasıl bir tavır takındığını anlattı.

Lüdke, Yunanistan'a ait bir devriye botunun Midilli adası yakınlarında bir şişme botu engellediğini, Frontex uçağının da bu olayı gözlemleyerek Varşova'daki Frontex merkezine bildirdiğini söyledi.