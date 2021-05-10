Hindistan'da 4 eyalet daha artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle kapanmaya gitti

Hindistan genelinde bir kapanma olmasa da söz konusu tedbirlerle başta vakaların yoğun olduğu eyaletler olmak üzere ülkenin büyük bölümünde kapanma ve karantina tedbirleri uygulanıyor olacak.

VAKALAR VE ÖLÜMLER

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 366 bin 161 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 3 bin 754 ölüm kaydedildi.