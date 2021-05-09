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    • Dünya
    • 09.05.2021 17:44
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    • 09.05.2021 17:51
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    , işgalci 'e 'teki ihlalleri nedeniyle protesto notası verdi

    , işgal altındaki 'ün 'nde yaşayan Filistinlileri zorla göç tehdidi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri nedeniyle 'e diplomatik nota vererek tepkisini gösterdi. Haberin detayları...

    AA
    Ürdün'den İsrail'e Doğu Kudüs'teki notası

    Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayf el-Fayiz, son günlerde Doğu Kudüs'te tırmanan gerginlikle alakalı yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ihlallerinin durması için harekete geçtiğini ve bu konuda çaba sarf ettiğini belirtti.

    Fayiz, Bakanlığın İsrail makamlarına protesto notası gönderdiğini ve son iki günde Mescid-i Aksa'da yaşanan ihlallere tepki gösterildiğini ifade etti.

    İsrail makamlarının ihlallerine devam etmesi karşısında uyarıda bulunulduğunu aktaran Fayiz, Tel Aviv yönetiminden İsrail'in uluslararası hukuka ve insan haklarına bağlı kalmasının istendiğini kaydetti.

        Fayiz, Bakanlığın ayrıca İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlileri zorla göç ettirme çabalarını reddettiğini aktardı.

        İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS'TE YAŞANANLAR

        İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

        İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

        Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

        İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

        Bugün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

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