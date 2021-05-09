Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayf el-Fayiz, son günlerde Doğu Kudüs'te tırmanan gerginlikle alakalı yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ihlallerinin durması için harekete geçtiğini ve bu konuda çaba sarf ettiğini belirtti.
Fayiz, Bakanlığın İsrail makamlarına protesto notası gönderdiğini ve son iki günde Mescid-i Aksa'da yaşanan ihlallere tepki gösterildiğini ifade etti.
İsrail makamlarının ihlallerine devam etmesi karşısında uyarıda bulunulduğunu aktaran Fayiz, Tel Aviv yönetiminden İsrail'in uluslararası hukuka ve insan haklarına bağlı kalmasının istendiğini kaydetti.