Son dakika: İşte Çin roketinin düştüğü yer! NASA'dan çok sert açıklama!

Çin'e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması sonrası roketin Türkiye de dahil pek çok kenti tehdit ettiği açıklanmıştı.

Dünyayı alarma geçiren Long March 5B ile ilgili beklenen açıklama sonunda geldi. Çin'in uzay ajansı roketin Dünya'ya düştüğünü bildirdi ve lokasyonu açıkladı.