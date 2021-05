Son dakika: İşte Çin roketinin düştüğü yer! NASA'dan çok sert açıklama!

Yapılan resmi açıklamaya göre, Long March 5B yerel saat ile 10.24'te (TSİ 05.24) Hint Okyanusu'na düştü. Aynı açıklamada roketin büyük bir bölümünün atmosfere girdiği anda yanarak yok olduğu bilgisinin altı çizildi.

Roketin konumunu an be an takip eden SpaceTrack.com sitesi de Lond March 5B'nin düşüşünü doğruladı.