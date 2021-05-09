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    • Dünya
    • 10.05.2021 01:45
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    • 10.05.2021 01:48
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    güçleri, sınırındaki Filistinlilere orantısız kuvvetle saldırıyor

    güçlerinin, ve Mescid-i Aksa'daki olayları protesto etmek için sınırı yakınında toplananlara müdahalesinde çok sayıda kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi. Haberin detayları...

    AA
    İsrail güçleri acımasızca saldırıyor

    azze'nin doğusundaki sınırı üzerindeki tel örgülere yakın bölgede çok sayıda Filistinli genç bir araya gelerek İsrail'in genelinde ve özellikle Mescid-i Aksa'daki ihlallerini protesto etmek için iki gündür gösteriler düzenliyor.

    İsrail güçlerinin bölgede protestoculara müdahalesinde göz yaşartıcı gazdan etkilenen çok sayıda kişi meydanda tedavi edildi.

    İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS'TE YAŞANANLAR

    İşgal altındaki Doğu Kudüs, 'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

    İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

    , İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti. Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

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    Haberler Dünya İsrail güçleri, Gazze sınırındaki Filistinlilere orantısız kuvvetle saldırıyor