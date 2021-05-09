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    • Dünya
    • 09.05.2021 21:50
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    • 09.05.2021 21:54
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    ibadeti bu yıl yapılacak mı? 'dan flaş açıklama

    Son dakika haberi... ibadeti bu yıl yapılacak mı? sorusu merak edilirken 'dan flaş bir açıklama geldi. Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadetinin, yeni tip salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını bildirdi.

    AA
    Hac ibadeti bu yıl yapılacak mı?

    ibadeti bu yıl yapılacak mı? sorusu merak edilirken 'dan flaş bir açıklama geldi.

    SAĞLIK ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA YAPILMASI PLANLANIYOR
    Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

    Açıklamada, haccın koşullarıyla ve önlemlerle ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

    GEÇEN YIL SINIRLI SAYIDA HACI ADAYI KABUL EDİLDİ
    Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

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