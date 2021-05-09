Hac ibadeti bu yıl yapılacak mı? sorusu merak edilirken Suudi Arabistan'dan flaş bir açıklama geldi.

SAĞLIK ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA YAPILMASI PLANLANIYOR

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, haccın koşullarıyla ve önlemlerle ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

GEÇEN YIL SINIRLI SAYIDA HACI ADAYI KABUL EDİLDİ

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.