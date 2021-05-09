Yasin, çok sayıda din aliminin katılımıyla Zoom üzerinden gerçekleştirilen konferansta Kudüs'te tırmanan gerilimle ilgili açıklamada bulundu.
"Kudüs, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi, tarihteki en büyük Yahudileştirme kampanyasına ve tehcire maruz kalıyor." diyen Yasin, söz konusu bölgelerde yaşanan tehlikeli gelişmelerin olumsuz sonuçları olacağını ifade etti.
Yahudilerin, Mescid-i Aksa Külliyesi altında kazı çalışmaları yaptığını, kutsal mekanları çiğnediğini ve ibadet edenlere saldırdığını vurgulayan Yasin, Arap ve İslam dünyasındaki alimler, hatip ve vaizlere Mescid-i Aksa'ya destek olmaları ve bu yöndeki çabalarını artırmaları çağrısı yaptı.