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    • Dünya
    • 10.05.2021 01:00
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    • 10.05.2021 01:18
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    Birleşmiş Milletler'den için toplantı kararı yeni çıktı!

    yarın çevresindeki gerilimi görüşmek için toplanacak. Öte yandan , İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 linin yaralandığını açıklamıştı. lar sürüyor...

    Birleşmiş Milletler Mescid-i Aksa için toplantıya karar verdi

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs'te, Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanıyor.

    Reuters Haber Ajansı'nın diplomatlara dayandırdığı habere göre, toplantı BMGK'nin yaklaşık üçte ikisi tarafından talep edildi. Buna göre BMGK işgal altındaki Doğu Kudüs çevresinde artan gerginliği görüşmek üzere toplanacak.

    ARAP BİRLİĞİ DE TOPLANIYOR

    Arap Birliği de, Filistin'in talebi üzerine toplantı yapacak. Mısır hükümetine bağlı "Ahbar El-Yevm" gazetesinin haberine göre, toplantı Katar başkanlığında Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılacak. İslam İşbiriği Teşkilatı da daimi temsilciler düzeyinde salı günü olağanüstü toplantı düzenleyecek.

    ERDOĞAN ULUSLARARASI KAMUOYUNA ÇAĞRI YAPMIŞTI

        Başkan Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum." demişti.

        İSRAİL MESCİD-İ AKSA ÇEVRESİNDE PEŞ PEŞE SALDIRILAR DÜZENLEMİŞTİ

        İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

        İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

        Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

        İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti. Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

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